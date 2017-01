Biotechnik Geburt der Fabelwesen

Schneeweiß sind sie, mit roten Knopfaugen. Wenn ein Laborant sie aus dem Käfig nimmt, dann schnuppern sie neugierig - so wie es Laborratten eben tun. Nur ein paar schwarze Flecken im Fell scheinen die Tiere von ihren Artgenossen zu unterscheiden.

Und doch sind dies Ratten, wie sie nie zuvor geboren wurden. Sichtbar wird dies allerdings erst, wenn die Forscher den geöffneten Leib der Tiere ins Licht halten.

Da und dort ist dann im Gewebe ein schwaches Grün zu erkennen. Ein Organ aber sticht hell leuchtend hervor. Es handelt sich um die Bauchspeicheldrüse, und das grüne Fluoreszenzlicht stammt von Markermolekülen, die zeigen: Dieses Organ stammt nicht von der Ratte. Es ist hervorgegangen aus Mäusezellen, welche die Forscher wenige Tage nach der Befruchtung in die Rattenembryonen injiziert haben. Mit anderen Worten: Die Ratten wurden mit einem Mäuseorgan geboren.

Gelungen ist diese Pioniertat einer Arbeitsgruppe um Hiromitsu Nakauchi von der kalifornischen Stanford University. Eigentlich ist er Arzt, doch die Arbeit als Internist befriedigte ihn nicht. "Es frustrierte mich, dass ich so vielen Patienten nicht helfen konnte", sagt er. Nakauchi beschloss, in die Forschung zu gehen. Dort hoffte er, einen Beitrag zu einer Medizin der Zukunft leisten zu können, in der die Ärzte erfolgreicher sind. Die Maus-Ratten, die er jetzt mit seinem Team erschaffen hat, sollen den Weg dorthin ebnen. "Chimären" lautet das Zauberwort, unter dem diese Form der Forschung läuft. Es ist ein Begriff, dem Magie anhaftet.

