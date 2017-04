Deutsch-chinesische Allianz Der neue Freund in Peking

Chinesische Diplomaten genossen in Berlin bislang nicht den allerbesten Ruf. Mal wagten sie bei Vertragsverhandlungen keine Zugeständnisse zu machen, ohne in Peking um Erlaubnis zu fragen. Mal drängten sie auf Änderungen in letzter Sekunde.

Umso erstaunter waren Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und ihr Staatssekretär Matthias Machnig, als sie vergangene Woche auf einem G-20-Gipfel der Digitalminister in Düsseldorf auf ihre Amtskollegen aus der Volksrepublik trafen. Den Übergang ins Onlinezeitalter müsse man unbedingt regeln, und zwar gemeinsam, bot der chinesische Industrieminister Miao Wei an. Und sein deutscher Gesprächspartner Machnig befand: "Mit denen konnte man gut zusammenarbeiten."

Die Ursache für die ungewohnten Freundlichkeiten ist jedoch weder in Berlin noch in Peking zu finden, sondern in Washington. Seit Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen ist, herrscht in der internationalen Politik verkehrte Welt: Die Amerikaner, jahrzehntelange Verbündete Deutschlands im Kampf um Freihandel und eine regelbasierte Weltpolitik, irrlichtern. Wenn zwischendurch ein Kurs zu erkennen ist, dann geht es in Richtung Protektionismus. Deutschland und China, die in vielen Fragen gegensätzliche Positionen vertreten, versuchen eine Annäherung.

Kanzlerin Angela Merkel telefoniert erst mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, bevor sie zum Antrittsbesuch nach Washington reist. Wirtschaftsministerin Zypries wählt dieselbe Reihenfolge und reist erst nach China und dann in die USA. Und Vizekanzler Sigmar Gabriel sagt mit Blick auf Trumps protektionistische Handelspolitik: "Wenn ein Fenster sich schließt, öffnet sich ein anderes."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.