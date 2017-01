Chinas Anti-Trump Sein größter Gegenspieler

Wenn Chinas Präsident Xi Jinping eine Idee unters Volk bringen will, hat er seinem neuen amerikanischen Amtskollegen etwas voraus: Er muss nicht selbst twittern. Dafür hat Xi seine Leute, ein paar Zehntausend sogar, in der Abteilung für Propaganda und den ihr angeschlossenen Staatsmedien.

Die Nachrichtenagentur Xinhua betreibt eine eigene, oft stündlich aktualisierte Website, "Das Studium von Xi Jinping" genannt. Dort finden sich die jeweils neuesten Gedanken des Präsidenten, seine Anweisungen an Chinas Politiker, Unternehmer, Soldaten, Professoren und Künstler, darunter auch zeitlos Gültiges wie "Xi Jinpings goldene Sentenzen zur Reformpolitik" - alle online aufbereitet und verlinkt mit Kommentaren der führenden Wissenschaftler.

Xis Zitate sind nicht immer so kurzweilig und überraschend wie die von Donald Trump. Je länger er regiert, desto häufiger laufen sie auf ein einziges Wort hinaus. "Strikte Erziehung, strikte Maßstäbe, strikte Disziplin, strikte Bestrafung", erklärt Xis Website seinen Regierungsstil. "Strikt sein, das ist das Prinzip, vom Anfang bis zum Ende." Die Chinesen ahnen allmählich, was sie von ihrem Präsidenten zu erwarten haben.

Der Rest der Welt ist sich da nicht so sicher. So strikt und statisch Xi sein Land nach innen zu führen scheint, so aktiv ist er in der Außenpolitik. Hatten sich Chinas Führer seit Maos Tod 1976 auf den wirtschaftlichen Aufbau ihres eigenen Landes konzentriert, so versteht sich Xi Jinping als Weltpolitiker. In vier Jahren als Staatschef hat er 50 Länder besucht, mehr als jeder seiner Vorgänger in der gesamten Amtszeit. Xis Anspruch: Er will Pekings Einfluss mehren, vom Pazifik über Eurasien bis Afrika.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.