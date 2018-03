Kommentar zur Wirtschaftspolitik Warum wir uns an China kein Beispiel nehmen müssen

Chinas Kommunistische Partei hat Staatschef Xi Jinping mit einer Machtfülle ausgestattet, wie sie seit Langem kein Herrscher eines bedeutenden Landes mehr innehatte. Er kontrolliert über die Partei den Staat, die Armee, die Justiz, die Medien, die gelenkte Wirtschaft, den ganzen Apparat seines Riesenreichs, und das, wenn er will, nun bis ans Ende seiner Tage.

"Chairman of Everything" wird er auf Englisch genannt, der Große Vorsitzende von allem. Das dynamische, sich rasend schnell verändernde China des frühen 21. Jahrhunderts erstrahlt im Licht des Absolutismus, einer Staatsform, die aus der Frühen Neuzeit stammt. Xi hat die Macht so radikal und vollständig ergriffen, dass selbst im strikt zensierten chinesischen Internet der Widerspruch nicht ganz zu unterdrücken ist. Xi ist zu weit gegangen, indem er sich zum Präsidenten auf Lebenszeit hat ernennen lassen. Wahrscheinlich setzt er langfristig genau die Stabilität aufs Spiel, um die es ihm vorgeblich geht.

Aber das ist für uns Europäer nicht entscheidend, denn auf Chinas Zukunft hat der Westen fast keinen Einfluss mehr. China fordert schon in seiner heutigen Gestalt die vom Westen geprägte Weltordnung heraus, politisch, wirtschaftlich und intellektuell. Denn Peking will das Modell der sogenannten Entwicklungsdiktatur exportieren und stößt damit in vielen Regionen der Welt auf wachsendes Interesse.

