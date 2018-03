China stoppt Abfallimporte Wohin jetzt mit unserem Müll?

Dass da irgendetwas auf ihn zukommen würde, war Hans-Dieter Wilcken spätestens klar, als er während des Familienurlaubs in Malaysia einen Trip zur Schildkröteninsel gebucht hatte. Auf der Fahrt dorthin musste der Bootsführer alle paar Minuten den Außenborder von Plastik befreien. "Der lachte dabei immer", sagt Wilcken. Die anderen im Boot aber wussten, dass eine Grenze erreicht war. Dass es so nicht weitergeht mit unserem Müll, nicht mal in Asien.

Hans-Dieter Wilcken hat auch außerhalb von Urlaubsreisen mit Müll zu tun. Nicht dass ihm Plastikklumpen in Schiffsschrauben bekannt gewesen wären. Das nicht. Aber als Geschäftsführer der Firma Nehlsen, eines mittelständischen Entsorgungsunternehmens mit Sitz im Bremer Hafen, sammelt Wilcken jedes Jahr 25.000 Tonnen Plastikabfälle ein. Meist Verpackungsfolien, von Discountern. Die werden zu Ballen gepresst und an Abfallmakler verkauft. 8000 Tonnen davon gehen jährlich vor allem nach China.

"Gingen", sagt Wilcken. Von seinem Fenster aus schaut er auf die Rückwand eines Stahlwerks im Hafen. "Stellen Sie sich vor, Sie rasen auf eine Wand zu. Und das mit Tempo 180. Und keine Ausfahrt in Sicht."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.