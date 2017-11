Verräterische Autobiografie Wie Christian Lindner durch sein Leben hetzt

Christian Lindners Buch "Schattenjahre" ist ein zeitgenössischer Bildungsroman: Protagonist ist der Autor selbst. Er schreibt ausgehend von einer persönlichen und politischen Katastrophenerfahrung, dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag am 22. September 2013. Lindner schildert die Ratlosigkeit der Mitarbeiter, die Leere in den Gesichtern seiner Kollegen, die Tristesse der Niederlage.

Lindner gesteht, dass er oft an den hämischen Jubel auf den Wahlpartys von Grünen und Sozialdemokraten dachte, als die Zeit der außerparlamentarischen Opposition hart war. Das motivierte ihn. Er wollte es ihnen zeigen. Ein schlichter Plot, aber warum nicht? Viele Motivations- und Ratgeberbücher funktionieren so.

Es gibt zu jenem Abend noch eine weitere Passage. Sie handelt von Guido Westerwelle, dem langjährigen Vorsitzenden der Partei. Lindner und er standen sich nicht nahe, weil Westerwelle in Lindner immer den jungen Konkurrenten gesehen hat. Lindner sucht ihn dennoch an jenem Abend auf. Westerwelle sitzt mit Freunden in einem griechischen Lokal in Berlin-Charlottenburg. Lindner beschreibt die schadenfrohen Blicke der anderen Gäste und die "gespenstische" Atmosphäre. Über den Tisch Westerwelles schreibt er: "Es wurde geweint und getrauert, gefeiert und gelacht."

Nun erwartet der Leser an dieser Stelle des Buches eine Reflexion, mindestens eine Geschichte zu Westerwelle an jenem Abend. Westerwelle ist gestorben, seine Krankheit und sein Umgang damit haben viele ergriffen und beschäftigt. Aber es kommt nichts. Lindner hat nur mitzuteilen, dass er nicht lange blieb, sondern in eine andere Bar fuhr, um dort später Wolfgang Kubicki zu treffen. Er muss also aus den Erinnerungen Westerwelles zitieren, in denen der den weiteren Verlauf des Abends so beschrieb: "Ich weinte um das, was ich in so vielen langen Jahren aufgebaut hatte und was nun unwiederbringlich vorbei zu sein schien." Es ist ein Moment der Wahrheit und eben ein Zitat. In "Schattenjahre" kommt man solchen Wahrheiten nicht nahe.

