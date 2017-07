SPD-Veteran Christian Ude "Dieses Selbstmitleid kann ich nicht mehr hören"

SPIEGEL: Herr Ude, der Titel Ihres Buchs "Die Alternative oder: Macht endlich Politik!" klingt, als würden Sie zur Wahl der AfD aufrufen. Haben Sie die Partei gewechselt?

Ude: Ganz im Gegenteil. Das Denken in Alternativen ist ein Produkt der Aufklärung, das von linken Parteien in die Politik eingeführt wurde. Bei Rechten gelten das Führerprinzip, Gehorsam und gewalttätige oder freiwillige Unterwerfung. Als ich 1966 in die SPD eingetreten bin, hatte der Schriftsteller Martin Walser schon ein Taschenbuch mit dem Titel "Die Alternative oder Brauchen wir eine neue Regierung?" herausgegeben, in dem er dem politischen Stillstand im Land den Kampf ansagte. Das ist auch mein Ziel.

SPIEGEL: Möglicherweise aber auch das der AfD.

Ude: Es ist in einer Demokratie legitim, eine Alternative zu fordern. Ich finde es aber absurd, wenn eine Partei, die uns in die schlimmsten Abgründe des letzten Jahrhunderts hinabstürzen möchte, sich als Alternative anpreist.

SPIEGEL: Welche Alternativen wollen Sie denn?

