Führerschein-Debakel Mann am Steuer, das wird teuer

Christian Whiteley-Mason hat neuerdings eine Presse sprecherin, die wissen möchte, wie viel man denn für ein Interview mit ihrem Klienten zu zahlen bereit sei. Whiteley-Mason wohnt in Barnsley, einer Stadt in der Nähe von Sheffield, er ist 42 Jahre alt und leitet ein Altenpflegeheim mit 35 Zimmern, ein großflächig tätowierter Mann, dessen wesentliche Leistung darin besteht, am Steuer ein Versager zu sein.

25 Jahre und 33 Versuche hat Whiteley-Mason gebraucht, um den britischen Führerschein zu machen. Erst im Februar dieses Jahres hat es endlich geklappt. Gekostet hat ihn die ganze Sache am Ende 10.000 Pfund, etwa 12.000 Euro. Ein kleines Vermögen, darum kann er wohl jedes Honorar gebrauchen. Weil er aber ein netter Mensch ist und durchaus stolz auf seinen späten Erfolg, erzählt er seine Geschichte dann auch ohne Geld, am Telefon.

"Meine erste Fahrstunde habe ich 1992 genommen", sagt er. Da war er 17. Bill Clinton wurde zum US-Präsidenten gewählt, Hans-Dietrich Genscher trat als Deutschlands Außenminister zurück, und in Barnsley flog der untalentierte Mr. Whiteley-Mason durch die Fahrprüfung. Bei seinem ersten Fahrlehrer nahm er volle 56 Stunden Unterricht. "Er meinte, ich solle aufgeben, ich würde es nie schaffen", sagt Whiteley-Mason. Aber aufgeben kann der Mann offenbar genauso schlecht wie Auto fahren.

