Bruder-Zwist Warum sich Christoph und Robert Harting nicht leiden können

Es ist ein lauer Sommerabend. Das Alfamar, ein Hotel an der portugiesischen Algarve, das schon bessere Zeiten erlebt hat, liegt direkt hinter einer Düne. Vom Atlantik weht eine kühlende Brise herüber. Der Trainingsplatz ist gleich nebenan, ein trauriges Grasfeld, das zu selten bewässert wird. An den Rändern vier eingezäunte Wurfkreise. Seit Jahren kommen Diskuswerfer hierher. Weltmeister und Olympiasieger wie Lars Riedel, Jürgen Schult, Robert Harting standen schon auf dieser Wiese und warfen Scheiben in den Himmel.

Christoph Harting, 27, der Olympiasieger vom vergangenen Jahr in Rio de Janeiro, hat lange gezögert zu reden, denn es sollte um das Thema gehen, das alle interessiert: das Verhältnis zu seinem Bruder Robert, dem Olympiasieger von 2012.

Und um Fragen, wie es zu dem Zerwürfnis kam. Auch Robert, 32, hatte alle Anfragen abgeblockt, sobald der Name seines Bruders fiel.

Doch dann rief Christophs Managerin an, man solle einfach vorbeikommen. Ins Trainingslager, an die Algarve. Dabei gab es für Christoph auch andere Gründe, sich öffentlich zurückzuhalten.

