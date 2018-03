Nachkriegsaffäre Wie deutsche Konzerne für den BND spionierten

Ein Zufallsfund. Gut 120 Seiten, ohne Unterschrift, abgelegt in einer Akte, die der US-Geheimdienst CIA über einen Gynäkologen aus München führte. Die Amerikaner interessierten sich für den Mediziner, weil er Mitarbeiterinnen des Bundesnachrichtendienstes (BND) behandelte.

Solche Schriftstücke finden normalerweise keine Leser, doch der Publizist und Historiker Erich Schmidt-Eenboom schaut seit Jahren CIA-Unterlagen durch, die im National Archive in Washington und im Internet einzusehen sind. Auch scheinbar uninteressante. Und zwischen Papieren aus dem Leben des Frauenarztes stieß er auf eine Studie, die Neues über die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik enthüllt.

Die Studie, "secret" gestempelt, entstand vermutlich um 1955. Sie eröffnet Einblicke in ein Kapitel westdeutscher Geheimdienstgeschichte, das der BND auch heute noch geheim halten möchte: sein Netzwerk in der alten Bundesrepublik.

Die Amerikaner allerdings forschten ihre deutschen Kollegen damals nach allen Regeln der Kunst aus: Sie hörten Telefonate ab, lasen Korrespondenz mit, werteten Mietzahlungen oder Abrechnungen aus. So kann man jetzt nachlesen, was die CIA über Pullachs Konfidenten in Unternehmen, Verbänden und Instituten wusste. Ob beim Technologieriesen Linde, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder dem Logistiker Kühne + Nagel: Der westdeutsche Geheimdienst schleuste laut CIA in Zeiten des Wirtschaftswunders zahlreiche Agenten in Großunternehmen ein oder warb deren Mitarbeiter an.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.