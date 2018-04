Steuertricksereien des Real-Stars Die Akte Ronaldo

Nachspielzeit, 93. Minute, das Chaos bricht aus. Auf den Tribünen des Estadio Santiago Bernabéu, der Heimspielstätte von Real Madrid, liegen sich die spanischen Fans in den Armen. Sie jubeln, manche weinen. Unten auf dem Rasen rennen die Spieler von Juventus Turin auf den Schiedsrichter zu, sie bedrängen ihn, schreien. Die Verzweiflung muss irgendwie raus.

Nur einer wirkt, als ginge ihn das alles nichts an.

Cristiano Ronaldo, 33, steht teilnahmslos im Trubel, fast fünf Minuten lang. Er streicht sich durch die Haare, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht, guckt ins Leere. Es steht 3:0 für Turin, Real braucht ein Tor, um ins Halbfinale der Champions League zu kommen. Ronaldo küsst den Ball, legt ihn auf den Elfmeterpunkt, kurzer Anlauf, dann drischt er ihn in den Winkel.

Die Viertelfinalpartien der Champions League waren Ronaldo-Festspiele, seine drei Tore gegen Juve - darunter ein spektakulärer Fallrückzieher im Hinspiel - wurden in den sozialen Netzwerken millionenfach gepostet, geteilt, gelikt.

Ronaldo war endlich wieder dort, wo er sich am wohlsten fühlt: im Mittelpunkt. Nach einer durchwachsenen Hinrunde in der spanischen Liga ist er seit Wochen wieder in großartiger Form. Der Stürmer kommt auf 15 Tore in der aktuellen Champions League, 120 hat er insgesamt in der Königsklasse erzielt. Nun trifft der Portugiese im Halbfinale auf Bayern München.

