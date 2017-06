Vorwürfe Ronaldos Team ließ mutmaßliches Vergewaltigungsopfer beschatten

Um einen Fußballer wie Cristiano Ronaldo wird es nie richtig still, die Welt spricht über seine Tore, seine Frisur, seine Steuererklärung. Im Internet und in Zeitungen tauchen Bilder auf von ihm in Unterwäsche oder wie sich seine Freundin im Bikini vor ihm bückt.

Es ist ein Dauerrauschen. Umso irritierender wirkt es deshalb, wenn ein Thema komplett ausgeblendet wird.

Vor acht Jahren begegnete Ronaldo in Las Vegas einer Frau, Susan K. Sie behauptete später, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Der SPIEGEL hat im April über die Vorwürfe der Amerikanerin berichtet. Der Fall schlug kurz Wellen. Dann schoss Ronaldo fünf Tore in den Champions-League-Viertelfinalspielen gegen den FC Bayern und später noch mal drei im Halbfinale gegen Atlético Madrid. Die Geschichte der Susan K. war danach vergessen.

Ronaldo trat vor die Kameras und Mikrofone der Reporter und sprach über seine Ziele mit Real Madrid. Niemand fragte ihn nach diesem Fall in Las Vegas. Dafür versendeten seine Fans Posts und Tweets, in denen das Vergewaltigungsthema wie ein vergiftetes Stilmittel auftauchte.

"Dabei zuzusehen, wie Ronaldo die stärksten Teams in Europa vergewaltigt, ist so Ronaldoesque."



"Als Nächstes wird er Juve vergewaltigen."

