Daimler gegen Tesla "Was sind das für Leute, die unser Auto so zurichten?"

Der Anruf kam, als Monika Kindlein und Manfred van Rinsum im Juni auf Sizilien Urlaub machten - und er machte die Ferien noch ein wenig schöner. In der Heimat im bayerischen Oettingen hat das Paar drei Elektroautos des US-Herstellers Tesla, die es verleiht. Nun war der Autovermieter Sixt am Apparat und wollte den teuersten der drei Wagen im Auftrag eines Kunden sieben Wochen am Stück mieten. Ein gutes Geschäft für die beiden. "Wir haben uns gefreut", sagt van Rinsum, "auch weil wir dachten, daraus könnte mehr entstehen."

Die Freude verflog schnell. Als Sixt den Wagen zurückbrachte, war die Heckklappe verzogen, Verkleidungsteile waren mit Klebeband provisorisch wieder angebracht worden oder lagen im Fußraum, der Lack war beschädigt. Im Handschuhfach lag ein Stück Papier. "Sie parken falsch", stand darauf. Es war eine Nachricht aus dem Mercedes Benz Technology Center in Sindelfingen. Van Rinsum dämmerte, wer sein Auto wohl so zugerichtet hatte: Mitarbeiter des Daimler-Konzerns - bei Testfahrten.

Kindleins und van Rinsums Geschichte könnte ein Indiz dafür sein, wie weit sich deutsche Automobilhersteller gegenüber dem aggressiven US-Hersteller Tesla im Hintertreffen fühlen. Sie zeigt aber vor allem, welch dubioser Methoden Daimler sich im Rennen um Marktanteile für Elektroautos bedient.

