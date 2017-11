Mobilität der Zukunft Das erste Auto, das wirklich keinen Fahrer mehr braucht

Das Central Valley ist der vergessene Hinterhof von Kalifornien, heiß und trocken, abgelegen und spärlich besiedelt. Genau deswegen hat die Google-Mutter Alphabet hier ihre wohl wichtigste Forschungsbasis errichtet, um den intelligentesten Roboter der Welt zu bauen: Geschützt von meterhohen Zäunen und Wachmannschaften drehen auf rund 37 Hektar jeden Tag Dutzende selbstfahrende Autos endlose Runden.

Google übernahm das Gelände, einen ehemaligen Stützpunkt der amerikanischen Luftwaffe, 2013 und baute neue Straßen und Verkehrskreisel, Bahnübergänge und Wohnheime für die aus dem 200 Kilometer entfernten Silicon Valley anreisenden Ingenieure. Alles mit einem Ziel: "In den Startlöchern zu stehen für eine Welt mit vollautonomen Autos." So sagte es John Krafcik, Chef von Waymo, der Google-Schwesterfirma für selbstfahrende Autos, vorige Woche in einer Werkstatthalle des Testgeländes zwischen zerlegten Radareinheiten und Lasersensoren.

Google ist der Pionier der selbstfahrenden Autos, aber inzwischen arbeiten nahezu alle Autokonzerne und mehrere andere Techfirmen an eigenen Projekten. Wer das Rennen gewinnen wird, ist längst nicht mehr sicher, deshalb bemüht sich Waymo zu beweisen, dass Google immer noch in einer eigenen Liga spielt: Im Gegensatz zur Konkurrenz will Waymo nicht den Umweg über teilautonome Autos und Fahrerassistenzsysteme gehen, sondern dem Roboter die alleinige Kontrolle übergeben.

