Mode Pelz tragen mit Anstand - geht das?

Immer, wenn man denkt, schlimmer können Tiere nicht zugerichtet werden, zeigt die Pelzindustrie, dass es noch grausamer geht. Die jüngsten Schauerbilder sind erst wenige Woche alt und stammen aus finnischen Zuchtfarmen.

Zu sehen sind voluminöse Fellklöße in Käfigen. Erst bei genauem Hinsehen lassen sich zwischen den Fettfalten im Pelz blutunterlaufene Augen ausmachen. Sie gehören Füchsen, die sich vor lauter Gewicht kaum mehr drehen können. Aus ihrem Fell werden Jackenkragen gemacht oder modische Mützenbommel.

In der Natur werden die Tiere im Schnitt 3,5 Kilogramm schwer. Diese wiegen mehr als das Fünffache. Nicht selten brächten sie es auf 20 Kilo, so die finnischen Tierschützer, von denen die Fotos stammen.

Doch Bilder wie diese scheinen viele Konsumenten nicht mehr zu empören. Im Gegenteil: Der Pelz ist zurück, allen anderslautenden Umfragen zum Trotz.

Allein zwischen 2010 und 2015 verdreifachten sich die Umsätze der Branche auf über 40 Milliarden Dollar. Als im März an der New Yorker Börse erstmals Papiere des Luxusjackenherstellers Canada Goose angeboten wurden, schnellte deren Kurs schon am ersten Tag um mehr als 40 Prozent in die Höhe. Die voluminösen Daunenjacken mit dem Kojotenfell an der Kapuze sind vor allem bei Teenagern beliebt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.