Cannabis-Engpass Die Not der Kiffer-Patienten

Durch die Küche zieht ein Duft von Kaffee und Cannabis. Die Sonne scheint auf die karierte Tischdecke, von draußen dringt das Brummen eines Rasenmähers. Christian Dittrich macht sich bereit für den Arbeitstag, in zwei Stunden beginnt seine Schicht.

Es ist nicht so, als würde er zum Spaß kiffen. Seit 20 Jahren leidet er unter Schmerzen und Krämpfen. Mit 16 Jahren wurde er zum ersten Mal an der Wirbelsäule operiert, ein paar Jahre später nach einem Unfall ein zweites Mal. Die Narben ziehen sich über Bauch und Lenden, sein Rückgrat wird heute von Schrauben und Platten stabilisiert.

Dittrich hat alles versucht. Akupunktur und Akupressur, Wärme und Kälte, Gymnastik und Massagen. Schmerzmittel brachten keine Linderung, jahrelang nahm er Opiate, bis er sich am Ende täglich erbrach. Dittrich gilt als "austherapiert": Herkömmliche Arzneien können ihm nicht helfen, so steht es in zwei medizinischen Stellungnahmen.

Dass es ihm seit fünf Jahren etwas besser geht, hängt mit der staatlichen Ausnahmeerlaubnis für eine unkonventionelle Therapie zusammen: Seither darf er in der Apotheke Marihuana kaufen. Die Genehmigung, drei zerknitterte Seiten, trägt er in seinem Portemonnaie bei sich. Immer. Ohne Cannabis könnte Dittrich nicht arbeiten.

