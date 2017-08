Lahmes Internet Deutschland offline

Man kann die Frage, wie gut Deutschlands Internet ist, auf zweierlei Weise beantworten.

So wie Manager bei der Deutschen Telekom: Deutschland liege beim Breitbandinternet in führender Position in Europa, heißt es beim größten Telekommunikationsanbieter der Republik. Die Mobilfunknetze zählten gar "zu den schnellsten der Welt".

Oder so wie Familie Bücking, die in Oechlitz zwischen Erfurt und Halle lebt. Das Abspielen von YouTube-Videos ist dort ein Problem. Will Steffen Bücking etwas bei Amazon bestellen, muss er Geduld mitbringen, so langsam ist sein Internetanschluss. "Abends haben wir manchmal eine Chance", sagt Bücking. Reisen buchen sei "eine Katastrophe". Große Mail-Anhänge kann er zu Hause nicht herunterladen.

Deutschland ist, was das Internet angeht, ein Land der zwei Geschwindigkeiten. In Großstädten luchsen sich die Anbieter gegenseitig die Kunden ab, sie locken mit Highspeed-Tarifen, manche zahlen beim Abschluss eines neuen Vertrags sogar ein Begrüßungsgeld. Doch je ländlicher Deutschland wird, desto mehr befindet man sich auch digital in der Provinz.

Für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind das schlechte Aussichten. Schon bald wird das mobile Internet noch wichtiger werden, es muss überall verfügbar sein.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.