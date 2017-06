Zwillingsschicksal Wie schön es ist, zu zweit zu sein

Ein Nachbar entdeckte sie in ihrer Hauseinfahrt, zwei weißhaarige Frauen, bewusstlos lagen sie mit ihrem Gesicht auf dem Asphalt. Martha, die ältere, lag neben der Fahrertür ihres Cadillacs; Jean, die jüngere, lag nur ein paar Meter entfernt, vor der geöffneten Garage.

Die Haut beider Schwestern, berichtete der Nachbar, der den Notarzt rief, habe sich kalt angefühlt, als hätten sie die ganze Nacht draußen gelegen.

Es war ein Samstagmorgen Anfang März, kurz nach acht Uhr, in der Kleinstadt Barrington, Rhode Island, hatte es gefroren, die Straßen waren vereist, die Temperatur auf minus sechs Grad Celsius gefallen, aber die Zwillinge Martha Williams und Jean Haley, 97 Jahre alt, atmeten, sie waren noch am Leben.

97 Jahre, fast ein ganzes Jahrhundert, so lange hatten sie ihr Leben miteinander geteilt. Und in diesen 97 Jahren, so sagen ihre Familien, sei kein Tag vergangen, an dem sie nicht zusammen gewesen seien. Ihre jüngere Schwester Mary, die 89 Jahre alt ist, spricht von einer magischen Verbindung, einer Beziehung, wie nur Zwillinge sie haben könnten. Sie erzählt die Geschichte von Martha und Jean am Telefon, manchmal stockt sie, als versuche sie, etwas zu beschreiben, für das es keine Worte gibt.

Als ihre Schwestern als zweieiige Zwillinge geboren wurden, an einem Novemberabend 1919, sagt sie, "stand beiden eigentlich kein langes Leben offen".

