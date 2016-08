Erotik mit Peter Sloterdijk: Die Frau als Herrenwitz

Illustration: Mario Wagner / 2Agenten für LITERATUR SPIEGEL

Viel ist schon geraunt, manches gelästert worden über den zweiten Roman des Philosophen Peter Sloterdijk, der auf der Buchmesse 2015 seine erste Vorpräsentation beim traditionellen Kritikertreffen im Hause Unseld hatte und seitdem auf der Insel Usedom und der Lit-Cologne in Auszügen vorgestellt wurde.

Dafür gab es mindestens drei Gründe.

Erstens die Prominenz Sloterdijks als immer anregendem, oft tiefenscharfem Analytiker der Gegenwart zu so disparaten Themen wie Sport und Meditation, die "Athletik des Sterbens", den Zorn als revolutionären Speicher und die "globale Verlegenheit" des aufgeklärten Bürgers.

Zum Zweiten seine Einlassungen der letzten Jahre zum akut Politischen, die sein Selbstverständnis als Linkskonservativen nah an die begriffliche Einsamkeit rücken: Sein Vorschlag zur Veränderung des Steuersystems zugunsten freiwillig gebender Hände, seine Pegida-artige Geißelung der "Verwahrlosung" der Medien, vor allem aber seine Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik, in deren Folge er eine "Überrollung" der Nation durch "Asylanten" sieht, machten den Karlsruher Professor zu einer öffentlichen Figur, in der das Berüchtigte das Berühmte zu überlagern droht.

Zum Dritten allerdings ist es das Thema des im September erscheinenden Buches selbst: Der Roman "Das Schelling-Projekt" handelt von der "Entfaltung luxurierender weiblicher Sexualität". Genau mein Ding, wird sich der 69-jährige Autor gedacht haben, damit im schönsten Einklang mit der Mehrheit seiner Geschlechtsgenossen: Wenn der Welt erklärt werden soll, wie es sich mit dem Erotischen bei der Frau verhält, ist nicht erst seit Freud der redselige, reife Mann der Spezialist. De Sade und Schnitzler, Giacomo Casanova und Houellebecq, Philip Roth und Henry Miller - die Literaturgeschichte kennt weit mehr maskuline Autoren, die sich der weiblichen Lust kennerisch annehmen, als umgekehrt. Beauvoir und Jong, Plath und Nin: Autorinnen beschränken sich, auch wenn sie Sex zum Thema machen, eher auf die Beschreibung dessen, was sie nicht erfinden müssen.