Familiendrama Ein unerfülltes Vermächtnis

Die expressionistischen Bilder des französischen Malers Jean Miotte lösen bei vielen Betrachtern heftige Emotionen aus. "In ihnen lodert ein Feuer, das kein Wasser je löschen kann", urteilt ein New Yorker Kunstkritiker, "das Feuer der Hoffnung."

Der 2016 verstorbene Künstler hat mehr als 2000 großflächige Gemälde und Grafiken hinterlassen, wertvolle Kunstwerke, von denen ein Großteil in Lagerhallen, fernab der Öffentlichkeit, notdürftig untergestellt ist.

Bilder von Jean Miotte hängen im New Yorker Museum of Modern Art, im Musée d'Art moderne de la Ville de Paris und im Kölner Museum Ludwig. Für einzelne Werke des Malers zahlten Kunstliebhaber in den vergangenen Jahren Preise zwischen 14.000 und 18.000 Euro, die Nachfrage ist groß.

Wann wieder Bilder auf den Markt gelangen, ist indes offen. Es geht um das Vermächtnis der Malers und ein angeblich verschwundenes Testament.

Vor allem geht es jedoch um das Schicksal von Dorothea Keeser, der Witwe des Malers. Die einst in Hamburg bekannte Galeristin und Ärztin kämpft um ihren Ruf und ihre Selbstbestimmung. Sie wehrt sich gegen den Verdacht, nicht voll geschäftsfähig zu sein. Ein Schweizer Gericht hat sie unter Betreuung gestellt. Seitdem kann sie nur noch eingeschränkt über ihr Vermögen verfügen.

