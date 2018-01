US-Präsident Donald Trump Er kennt nur Rache und Gewalt

Bonk Johnston

David Cay Johnston, geboren 1948, ist einer der renommiertesten US-Investigativjournalisten; er berichtet seit Jahrzehnten über Donald Trump. Zuletzt erschien von ihm 2016 der Bestseller "Die Akte Trump".

Donald Trump ist absolut ungeeignet für jedes öffentliche Amt. Das beweist er laufend durch seine eigenen Worte und Taten. Dass er im Sinne der Verfassung legitim gewählt wurde, steht zwar außer Zweifel, nur sollte mittlerweile klar sein, dass er eine eminent reale Gefahr für die ganze Welt bedeutet.

Es fehlt Donald Trump an der psychischen Stabilität, am Wissen, am kritischen Denken und an der Urteilsfähigkeit, die ein verantwortungsvoller Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte braucht. Emotional ist er immer noch der 13-jährige Rabauke, der von seinem Vater in eine Militärakademie verfrachtet wurde. Dort ging es Trumps eigenen Berichten zufolge ziemlich brutal zu. Fast 60 Jahre lang im Niemandsland zwischen Kindheit und Erwachsenenalter festzustecken ist ein schlimmes Schicksal. Es hat Trumps Persönlichkeit verbogen und erklärt weitgehend seinen Narzissmus, seine unreife Einstellung zu Frauen und seine Missachtung anderer Menschen. Wie unrealistisch er seine eigenen intellektuellen Fähigkeiten einschätzt, zeigt sich unter anderem darin, dass er bei fehlenden Argumenten mit triumphierendem Blick "Ich bin eben ein smarter Typ!" in die Runde ruft.

Am schwersten jedoch wiegt Trumps falscher Patriotismus.

