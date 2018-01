"Drittes Reich" Hitlers merkwürdige Vorliebe für den Islam

Adolf Hitler glaubte bekanntlich an keinen Gott, sondern nur an sich selbst. Wenn er überhaupt Interesse an einer Religion zeigte, dann war es tatsächlich der Islam.

Nur der "Mohammedanismus", so erklärte er 1941 im kleinen Kreis, könne ihn "noch für den Himmel begeistern"; allein schon die Vorstellung eines von Jungfrauen "bevölkerten Paradieses... wo der Wein in Strömen fließt", sei doch viel schöner als dieser "fade christliche Himmel".

Seine Zuhörer fragten sich wahrscheinlich im Stillen, was ihr "Führer", der weder dem Alkohol noch einem ausschweifenden Sexualleben zuneigte, an diesem Paradies so attraktiv fand.

In Wirklichkeit waren es wohl eher die zahlreichen Anhänger des Islam, die Hitler so euphorisch stimmten.

Das NS-Regime, so schreibt der deutsche Historiker David Motadel in seinem spannenden Buch "Für Prophet und Führer. Die Islamische Welt und das Dritte Reich", habe seit 1941 erhebliche Anstrengungen unternommen, um "Muslime als Verbündete zu gewinnen und sie zum Kampf gegen angeblich gemeinsame Feinde aufzustacheln, allen voran das Britische Empire, die Sowjetunion und die Juden".

Motadels Studie beruht auf Recherchen in vielen Archiven Europas und der USA; die englische Originalausgabe wurde hochgelobt und mit Preisen ausgezeichnet. Dass sich der an der London School of Economics lehrende Historiker mit diesem Thema befasste, hat allerdings auch biografische Gründe. Motadels Vater stammt aus Iran, seine Mutter aus Deutschland.

