Antisemitismus-Forscher Was ein israelischer Jude erlebt, wenn er nach Berlin-Neukölln geht 

An einem Sommerabend des Jahres 2016 blickte David Ranan auf die Berliner Siegessäule, verließ sein Büro in der achten Etage der Technischen Universität und machte sich auf den Weg nach Neukölln, um mit vier muslimischen Männern über Judenhass zu sprechen. Sein Kollege am Zentrum für Antisemitismusforschung fragte, ob er lieber mitkommen solle. Man wisse ja nicht, wohin so eine Diskussion führen werde. Doch Ranan, 71, Jude, ging allein los.

Einer der Männer holte ihn am U-Bahnhof ab. Ranan besorgte noch Baklava, eine arabische Süßspeise, die in Neukölln an jeder Ecke verkauft wird. Dann betrat er eine Altbauwohnung. Die vier Männer, alle um die 40 Jahre alt, hatten den Tisch mit Obst, Kuchen und einer Kanne schwarzen Tee gedeckt. Nachdem einer noch gebetet hatte, fingen sie an zu diskutieren.

"Mir ist bekannt, dass sehr große wirtschaftliche Mächte in der ganzen Welt von den Juden beherrscht werden", sagte einer der Männer. Ein anderer behauptete: "Die Juden in Deutschland haben die ganzen Erfindungen gemacht, Daimler-Benz, Thyssen, Bosch, keine Ahnung. Die haben auch das ganze Bankensystem gegründet."

Mitte Februar sitzt David Ranan in einem Berliner Restaurant und erzählt von dem Treffen in Neukölln. Auf den ersten Blick könnte man ihn für einen Pensionär halten, der seinen Lebensabend genießt. Er trägt eine beige Cordhose, ein rosafarbenes Hemd und einen roten Pulli. Doch im Gespräch ist der Autor angriffslustig. "Antisemitismus und Muslime sind für sich genommen schon sprengstoffartige Topoi", sagt er. "Zusammengenommen sind sie explosiv." Ranan hat über 70 Muslime interviewt und daraus ein bemerkenswertes Buch gemacht. Ein Israeli mit deutschen Wurzeln redet mit Muslimen in Deutschland über Judenhass.

