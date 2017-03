Gegenangriff auf die Stasi "Wollen Sie uns etwa ausspionieren?"

Was macht man, wenn der Geheimdienst einen dauernd überwacht? Wie druckt man im Untergrund Flugblätter oder organisiert Demonstrationen? Ende der Achtzigerjahre fanden in Leipzig junge Leute zusammen, die meisten zwischen 17 und 25 Jahre alt, und planten verwegene Aktionen gegen die ostdeutsche Diktatur. Ein neues SPIEGEL-Buch offenbart Innenansichten dieser rebellischen Basisgruppen: was sie antrieb, was sie ängstigte, wie sie vorgingen. Die vielleicht irrwitzigste Aktion unternahm Michael Arnold, damals 25-jähriger Student, später Mitgründer des Neuen Forums und Grünen-Abgeordneter im Sächsischen Landtag, heute Zahnarzt in Dresden: Kurz vor dem Ende der DDR spionierte er zurück und spähte die Stasi aus.

Leipzig, im Juli 1989. Polizei und Stasi versuchen seit Monaten, die oppositionellen Gruppen einzuschüchtern, aber die Überwachungsmaßnahmen und die Übergriffe nützen nichts. Micha aus der "Initiativgruppe Leben" und seine Freundin geben nicht auf.

Sie sind es allerdings leid, dass ständig Stasimitarbeiter vor ihrer Haustür in der Zweinaundorfer Straße 20a herumlungern. Mal versuchen es die beiden mit Galgenhumor, mal tun sie so, als gäbe es die frierenden Stasigestalten im Observationsauto nicht, mal servieren sie ihnen heißen Kaffee, und nur wenn die Kerle bis in den Hausflur vordringen, raunzen Micha und Sabine ihre Widersacher an. Doch die lästige Observation hört nicht auf. Da denkt sich Micha: "Ein Geheimdienst ist nur so lange geheim, wie man ihn nicht offenlegt." Und beschließt, den Spieß einfach umzudrehen.

