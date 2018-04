Debatte um Islam und Heimat Ist das noch mein Land?

Maike Manz streicht sich mit den Händen über den Bauch und hofft, dass die junge Frau im Krankenbett vor ihr zumindest ahnt, was sie ihr damit sagen will. "Wir werden gleich den Ultraschall machen, und dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht", sagt die Gynäkologin langsam und überdeutlich.

Die Schwangere kommt aus Guinea-Bissau und lebt erst seit neun Monaten in Deutschland. Ratlos schaut die Westafrikanerin zu, wie die Ärztin ihre Pantomime vorführt. Auf ihrem kugelrunden Bauch klebt die Sonde eines CTG-Messgeräts, das die Herzfrequenz der Kinder misst. Sie ist in der 36. Woche mit Zwillingen schwanger. Außer "Baby" hat sie nichts verstanden. Sie spricht kein Deutsch.

Manz guckt Hilfe suchend auf das Display ihres Telefons. Viertel vor fünf. Die Übersetzerin - eine Verwandte der Patientin - sollte seit 45 Minuten hier sein. Schulterzucken. "Andere Kulturen, anderes Zeitverständnis", sagt Manz, die seit vergangenem Jahr die Geburtsstation der Mariahilf Klinik in Hamburg-Harburg leitet.

Bei der Visite und während einer Geburt hat die Chefärztin immer Karteikarten mit Basisvokabular in Arabisch, Farsi, Russisch, Rumänisch und Türkisch dabei. Bei der Auswahl neuer Mitarbeiter achtet Manz darauf, dass sie mit den neuen Anforderungen auf ihrer Station zurechtkommen. Deshalb ist Sufyan Abdulhadi in den vergangenen drei Jahren zu so etwas wie dem Superstar der Klinik aufgestiegen. Der Libyer begann 2008 seine Facharztausbildung in Deutschland. Seit 2014 arbeitet er im Mariahilf.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.