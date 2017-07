Lieferdienst Delivery Hero Die Milliardenschlacht der Pizza-Boten

Ein Büro am Berliner Monbijouplatz, Herbst 2010: Vier Männer und eine Frau Ende zwanzig, Anfang dreißig sitzen in einem Konferenzraum. Sie telefonieren Gastronomen ab und tippen deren Speisekarten in eine Datenbank. Im Dezember geht die Plattform Lieferheld schließlich online. Über die Seite lassen sich Pizza, Pasta oder Sushi mit ein paar Mausklicks bestellen. Ein Kurier bringt das Essen an die Haustür der Kunden, Lieferheld kassiert einen Anteil.

An Selbstbewusstsein mangelte es den Gründern schon damals nicht. Sie wollten die Weltherrschaft erlangen, verkünden sie in einem Video. Und tatsächlich: Es läuft gut, besser als gedacht. "Nach einem halben Jahr war uns bewusst, dass das Geschäftsmodell internationales Potenzial hat", erinnert sich Fabian Siegel, damals Mitgeschäftsführer. 2011 gründet das Team die Holding Delivery Hero, unter deren Dach der weltweite Eroberungsfeldzug laufen sollte. Spätestens 2013 sei klar gewesen, dass Delivery Hero irgendwann an die Börse gehen würde, sagt Siegel.

Den Plan hat das Unternehmen nun umgesetzt. Delivery Heros Erstnotiz an diesem Freitag war einer der größten deutschen Technologie-Börsengänge der vergangenen Jahre und eine gute Nachricht für die Berliner Gründerszene. Denn die kann Erfolgsmeldungen gut gebrauchen. Der Börsengang von Delivery Hero ist ein Beleg, dass der Modehändler Zalando kein Ausnahmefall ist; dass in der Hauptstadt noch mehr sogenannte Einhörner herangereift sind, Start-ups mit Milliardenbewertung also, die der mächtigen Konkurrenz aus dem Silicon Valley gewachsen sind und dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft auch im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig bleibt.

Dabei ist die Geschichte von Delivery Hero keine klassische Gründerstory.

