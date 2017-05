Depressionen, Ängste, Schizophrenie Wie uns Stadtleben erschöpft - und was wir dagegen tun können

Lena Mucha/DER SPIEGEL

Mazda Adli, 47, ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Stressforscher an der Berliner Charité. In seinem Buch "Stress and the City" berichtet er über die mentalen Folgen des Stadtlebens.

SPIEGEL: Sie haben Ihr Leben lang in Metropolen gewohnt, in Köln und Teheran, in Wien, Paris und in Berlin. Mussten Sie sich jetzt Ihren eigenen Stadtstress von der Seele schreiben?

Adli: Nein, im Gegenteil! Ich bin ein begeisterter Stadtmensch, und ich liebe Berlin sehr, diese immer noch unfertige Stadt, in der ich heute lebe. Zu Beginn meiner Forschung habe ich mich ganz allgemein für Faktoren interessiert, die unsere Stressempfindlichkeit beeinflussen. Dazu zählen zum Beispiel die Gene oder unsere Persönlichkeit. Aber darüber hinaus spielt es eben auch eine wichtige Rolle, wo wir leben. Wissenschaftliche Studien liefern klare Befunde: Städter reagieren viel empfindlicher auf Stress als Menschen, die auf dem Land wohnen.

SPIEGEL: Das Klischee vom dickfälligen Dorfbewohner und dem sensiblen und neurotischen Stadtmenschen hat also einen wahren Kern?

