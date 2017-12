Experteninterview zur Spionage im Kalten Krieg "Der BND hat alle größeren Krisen verschlafen"

Maria Feck / DER SPIEGEL Biograf Müller

Müller, 69, war bis zum Jahr 2014 Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Der Professor für Militärgeschichte zählt zur Historikerkommission, die im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes (BND) dessen Geschichte erforscht. Jetzt erscheint seine zweibändige Biografie des BND-Gründers Gehlen.

SPIEGEL: Herr Professor Müller, Reinhard Gehlen hat den BND aufgebaut und bis 1968 geleitet. Sein Ruf war legendär. Heute gilt er hingegen als Hochstapler. Wie fällt Ihr Urteil aus?

Müller: Das hängt davon ab, welchen Lebensabschnitt Gehlens Sie betrachten. Er war einer der begabtesten Generalstäbler der Wehrmacht, mit glänzenden Aussichten, die sich 1945 zerschlugen. Es gelang ihm dann, das Vertrauen der Amerikaner zu gewinnen, für die er die Organisation Gehlen aufbaute, den Vorläufer des BND. Und er setzte durch, dass die Regierung Konrad Adenauer ihn und seine Leute 1956 als BND übernahm.

SPIEGEL: Ein Geheimdienstchef wird üblicherweise daran gemessen, welche Geheimnisse er enthüllt.

Müller: Der Dienst war zu Gehlens Zeit deutlich schwächer, als es im Nachhinein dargestellt wurde. Seine Einblicke in die DDR waren oft armselig, das räumten Gehlens Leute intern auch ein. Die Militäraufklärung funktionierte nur zeitweise, die wirtschaftliche und die politische Spionage jenseits der Mauer konnte man laut CIA gleich ganz vergessen. Vom Balkan und von anderen Teilen Südosteuropas hatte die Organisation am Sitz Pullach ebenfalls keine Ahnung. In Ungarn zählten vielleicht drei Bäuerinnen Panzer. Viel mehr hatte der BND da nicht zu bieten. Es gab weder in der DDR noch in irgendeinem anderen Ostblockland eine Spitzenquelle des BND.

SPIEGEL: Was ist mit den Höhepunkten des Kalten Krieges? Wie waren Gehlen und seine Leute auf den Aufstand in der DDR am 17. Juni 1953 vorbereitet - oder auf den Mauerbau 1961 und die Kubakrise 1962?

