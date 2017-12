Außergewöhnliches Versprechen an den Enkel Das ist der coolste Opa Deutschlands

Vor etwas mehr als einem Jahr, als Hans Watzl, 62, mit seinem damals siebenjährigen Enkel Hannes zusammensaß, kam ihm eine Idee, die ihm wie ein großes Abenteuer erschien. Er schlug seinem Enkel vor, ihn von der Schule abzuholen. Hannes fand die Idee gut. "Mit dem Pferd", sagte Watzl. "Cool", sagte Hannes.

Sein Enkel lebt in Münster, Nordrhein-Westfalen. Watzl wohnt in Wassermungenau, Bayern, 550 Kilometer entfernt. Wie genau er das schaffen wollte, wusste Watzl noch nicht. Aber versprochen hatte er es jetzt. Und Versprechen muss man halten, sagt er.

Während Watzl seine Geschichte erzählt, sitzt er zu Hause in seinem Wintergarten und schaut auf die Weide. Er kennt sich gut mit Pferden aus, er ist hier in der Nähe auf einem Bauernhof aufgewachsen. Er sagt, er habe damals gelernt, dass es Aufgaben gebe, die zu erledigen seien. Er wurde Maschinenbauingenieur, saß am Schreibtisch und kümmerte sich um das Qualitätsmanagement einer mittelgroßen Firma. 30 Jahre lang erledigte er Aufgaben, die zu erledigen sind. Dann kam er in Altersteilzeit.

Man wird nicht jünger, dachte sich Watzl. Er beschloss, mal etwas anderes zu machen.

