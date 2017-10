Pferde-Krise Der Niedergang des deutschen Galopprennsports

Albert Darboven bleibt stehen, packt Bürgermeister Olaf Scholz am Arm, streckt den rechten Zeigefinger aus. Lässt ihn über die Menschen wandern, die zum Deutschen Derby nach Hamburg-Horn gekommen sind. Die Zuschauer stehen mit Backfischbrötchen und Bier gedrängt auf den Erdwällen und blicken in den Führring, dorthin, wo die Vollblüter zehn Minuten vor dem Rennen den Zockern vorgeführt werden. "Sehen Sie, Herr Scholz, das sind hier alles Ihre Leute", sagt Kaffeemillionär Darboven und schaut den SPD-Mann herausfordernd an.

Die Szene ist sechs Jahre her. Olaf Scholz war seitdem nicht mehr beim Derby. Aber Eugen-Andreas Wahler, Vorsitzender des Hamburger Renn-Clubs, erzählt immer wieder diese eine Geschichte, wie er damals mit dem Unternehmer Darboven den Hamburger Bürgermeister vor dem wichtigsten deutschen Galopprennen über die Bahn führte.

Dieses Mal spricht Wahler davon, während er über seinen Hof in der Lüneburger Heide führt. Der ehemalige Rennreiter, Trainer und heutige Funktionär, 68, Scheitel, Tweedjacke und Seidenschlips, schiebt mit seinen vom jahrzehntelangen Zerren der Zügel gekrümmten Reiterhänden das Tor zu seinem Rennstall auf. Drinnen stinkt es nicht nach Pferd und Dung, es riecht nach frischer Farbe. Unter dem Fenster einer der 15 Boxen hängt noch ein verblichenes Namensschild: Black Major, Hengst. In den Boxen liegt kein Stroh, sie sind penibel ausgefegt. In Wahlers Stall sieht es aus wie vielerorts in Deutschland. Die Anzahl der Rennpferde ist seit der Jahrtausendwende von 4700 auf 2486 zurückgegangen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.