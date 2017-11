Justiz Der erstaunliche Einsatz von Lügendetektoren an deutschen Gerichten

Die Sachverständige in Saal 128 des Amtsgerichts Bautzen bemüht Shakespeare, um zu erklären, wie sie arbeite. Wie bei "Hamlet", so sei es auch bei ihr, sagt Gisela Klein, 53.

Hamlet also: Der Onkel soll den Vater vergiftet haben. Hamlet hat davon geträumt und fragt sich, ob der Traum der Realität entspricht. Deshalb führt er den Verdacht als Schauspiel auf. Die Reaktion des Onkels soll diesen entlarven. Er verhält sich panisch, womit sich Hamlet in seinem Verdacht bestätigt sieht.

Nicht anders verhielten sich Schuldige, wenn sie von ihr befragt würden, sagt Klein. Vor ihr steht ein Lügendetektor. Oder genauer: ein Polygraf aus den USA, das Modell "The Statesman" der Firma Lafayette Instrument aus Indiana. Ein Koffer mit vielen Knöpfen und Kabeln, vier Nadeln ruhen auf Millimeterpapier.

Der Angeklagte war beschuldigt, 2013 seine neunjährige Nichte unsittlich berührt zu haben. Er habe sich von ihr in einem ruhigen Raum des Amtsgerichts an das Gerät anschließen lassen, freiwillig, sagt Klein. Dann habe sie ihn in vier Durchgängen befragt. Ab einem Wert von +3 gehe sie von einer wahrheitsgemäßen Antwort aus. Eine Berührung im Intimbereich verneinte der Mann. Die Werte hätten bei +6 bis +9 gelegen, nach ihrem Urteil also hoch glaubwürdig. Bei der Frage, ob das Kind ihn am Geschlechtsteil berührt habe, verneint er ebenfalls: +8 bis +11.

Ein klares Ergebnis, meint Klein: Der Mann sage die Wahrheit.

