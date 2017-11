Türkische Kinofilme "Cool, dass auch mal ein Türke der Gute ist"

Plakate türkischer Filme: Unerträglicher Herzschmerz, Entsagung, schicksalhafte Fügung

Recep Ivedik ist extrem behaart, übergewichtig und ein Ekelpaket. Bei der Trauerfeier eines Bekannten spuckt er mit angewidertem Gesicht die traditionelle Süßspeise zurück auf seinen Teller. Danach erzählt er der Witwe vor allen anderen Gästen, dass ihr Mann, ein Fernfahrer, ständig fremdgegangen sei, "wie ein Kaninchen sprang er von einer zur anderen. In letzter Zeit war er verrückt nach Sadomasochismus".

Weil Ivedik aber auch Ehrgefühl besitzt, übernimmt er der Witwe zuliebe den letzten Auftrag seines verstorbenen Freundes: Er soll die türkische Jugendnationalmannschaft im Bus zu einem wichtigen europäischen Wettkampf nach Mazedonien bringen. Unterwegs serviert er den Athleten Bohneneintopf mit Motorenöl. Sie bekommen Brechdurchfall und können nicht antreten.

Was tun? Niemals würde Ivedik sein Vaterland im Stich lassen, deshalb stellt er ein Ersatzteam auf: sich selbst (seinem Magen kann Motorenöl nichts anhaben) und einige Fernfahrerkollegen. Knapp zwei Stunden lang reiht sich ein flacher Witz an den nächsten, bis die türkische Mannschaft das Turnier überlegen gewinnt.

Nicht nur als Ringer, Weitspringer oder Kugelstoßer bricht der anatolische Flegel alle Rekorde: Kein anderer Film war in der Türkei so erfolgreich wie "Recep Ivedik 5". Das Erstaunliche daran sind aber nicht die fast 7,5 Millionen Türken in Istanbul, Ankara oder Izmir, die sehen wollten, wie Ivedik halb verdaute Hotdogs auf seinen griechischen Konkurrenten erbricht. Es sind die 550.000 Zuschauer in Deutschland - ein Fünftel der knapp drei Millionen hierzulande lebenden Türkeistämmigen. Auch diese Zahl ist ein Rekord - und gleichzeitig ein Beleg dafür, wie erfolgreich die Nische des türkischen Kinos in Deutschland mittlerweile geworden ist, vom nichttürkischen Publikum weitgehend unbemerkt. Wer sich auf die cineastische Parallelwelt einlässt, kann viel über die türkische Kultur und die Befindlichkeiten der anatolischen Seele in diesen Tagen erfahren.

