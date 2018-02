Gefangen in der Türkei Der Fall Deniz Yücel, eine Rekonstruktion

Georg Birgelen kennt sich aus mit diplomatischen Krisen. Er leitet seit zweieinhalb Jahren das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Istanbul, zuvor war er ständiger Vertreter des deutschen Botschafters in Moskau. Und kein anderer Diplomat hat den inhaftierten "Welt"-Journalisten Deniz Yücel so eng betreut wie Birgelen, 62. Er hat Yücel mit Lebensmitteln versorgt, als sich dieser im Januar 2017 für einige Wochen in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters in Istanbul vor der Polizei versteckte, später besuchte Birgelen ihn regelmäßig im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri.

Am vergangenen Donnerstag, nach 366 Tagen Gefangenschaft, ist eigentlich alles vorbereitet für Yücels Freilassung. Nach wochenlangen Verhandlungen, einer Intervention durch Altkanzler Gerhard Schröder und zwei Geheimtreffen des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel mit Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die türkische Regierung signalisiert, dass Deniz Yücel aus der Untersuchungshaft freikommen werde.

Doch der deutsche Generalkonsul ahnt, dass ihm eine der größten Bewährungsproben noch bevorsteht: Er muss Yücel davon überzeugen, den Forderungen Ankaras zuzustimmen. Der Journalist hat im Gefängnis immer wieder erklärt, er beteilige sich nicht an geheimen Absprachen. Er wolle einen fairen Prozess und nach seiner Freilassung weiter als Journalist in der Türkei arbeiten.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.