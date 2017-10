Mangelernährung Wie herrlich im Klimawandel die Pflanzen gedeihen - aber nicht deren Nährstoffe

Ausgerechnet ein Mathematiker schöpfte frühzeitig Verdacht. Schon 2002 warnte Irakli Loladze, damals an der Princeton University, vor einer bis dahin kaum beachteten Folge des Klimawandels: In Zukunft, sagte er voraus, würden die wichtigen Nahrungspflanzen - Getreide und Kartoffeln, Früchte und Blattgemüse - an Nährwert verlieren.

Loladze fand seither eine Menge Indizien dafür, dass der Anteil von Eisen, Zink und Proteinen bereits sinkt. Er glaubte auch, die Ursache zu kennen: die steigende Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre.

Heute gilt der Mathematiker mit den sonderlichen Thesen als Pionier. Sein Verdacht hat sich bestätigt.

Der klimabedingte Rückgang der Proteine ist gut belegt. Vor wenigen Wochen haben Forscher der Harvard University ausgerechnet, was das für die globale Ernährung bedeuten könnte. Probleme sehen sie vor allem in Regionen, in denen die Versorgung schon heute schlecht ist. Bis 2050 könnten demnach weitere 148 Millionen Menschen mit Proteinmangel zu kämpfen haben - 53 Millionen allein in Indien.

Mögliche Folgen: Muskelschwäche und verschlechterte Wundheilung. Neugeborene wiegen weniger, Kinder bleiben im Wachstum zurück.

