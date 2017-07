Geschlechterdebatte Der neue Feminismus, harmlos wie ein Yogakurs

Hat Hannah Arendt den ganzen Tag darüber nachgedacht, ob die Beine ordentlich rasiert sind? War Margaret Thatcher so besorgt, sie könnte zu dick sein, dass sie sich nur im Dunkeln auszog? Kann sein. Vermutlich haben beide aber einfach zu viel zu tun gehabt, um sich zu fragen, wie andere über ihren Körper denken.

Die moderne Frau plagt ein Leiden. Sie denkt zu viel darüber nach, ob ihr Busen zu klein oder der Hintern zu dick ist. Deswegen fühlt sie sich schlecht und wertlos. Das ist kein frauenfeindliches Vorurteil, das ich hier aufwärme. Das habe ich bei meiner Kollegin Margarete Stokowski gelesen, die sich als Feministin in Frauenfragen auskennt.

Weil man Frauen dabei helfen müsse, ihr falsches Körpergefühl zu überwinden, hat Stokowski neulich auf SPIEGEL ONLINE alle dicken Mädchen dazu aufgerufen, in Leggings auf die Straße zu gehen. Jedes dicke Mädchen in Leggings sei eine Demo für mehr Vielfalt, schrieb sie. 918.000 Menschen haben diesen Appell gelesen, mehr als einen Text über Donald Trumps Besuch beim Papst, der am selben Tag erschien.

Ich würde mich auch schlecht und wertlos fühlen, wenn ich dauernd darüber sinnieren müsste, ob mein Bauch zu dick ist oder meine Haare zu dünn sind. Zum Glück bleibt den meisten Männern diese sinnlose Qual erspart. Das heißt nicht, dass Männer nicht ebenfalls unzufrieden mit ihrem Körper sind. Wäre es ihnen egal, wie sie aussehen, könnte die Hälfte der Sportstudios dichtmachen. Aber meiner Erfahrung nach konzentrieren sie sich irgendwann auf andere Dinge, zum Beispiel auf ihre Karriere. Vielleicht sind sie deshalb öfter in Führungspositionen vertreten.

