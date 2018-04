Ola Rosling über Vorurteile und Faktenwissen Die menschliche Sucht nach Schwarzmalerei

Ola Rosling

SPIEGEL: Herr Rosling, Sie wollen mit harten Daten beweisen, dass die Welt besser ist, als wir denken. Geben Sie uns ein Beispiel?

Rosling: Nehmen wir die Todesopfer von Naturkatastrophen im Lauf der vergangenen hundert Jahre. Was meinen Sie, hat sich die Zahl mehr als verdoppelt? Ist sie unverändert hoch? Oder hat sie sich mehr als halbiert? Die letzte Antwort ist richtig. Aber von rund 12.000 Befragten in 14 Ländern haben im Schnitt nur zehn Prozent diese Antwort gewählt, in Deutschland waren es sechs Prozent.

SPIEGEL: Woher kommt diese Fehleinschätzung?

Rosling: Wir sind überzeugt, Mutter Natur schlage immer stärker zurück, sie räche sich an uns. Ein stimmiges Bild, aber es ist falsch. Natürlich gibt es gelegentlich ein Jahr mit sehr hohen Opferzahlen. Aber wenn wir ganze Jahrzehnte vergleichen, sehen wir einen klaren Trend. In den Dreißigern wurden im Schnitt 971.000 Tote pro Jahr gezählt. Im laufenden Jahrzehnt, 2000 bis 2016, sank der Mittelwert auf jährlich 72.000 Todesopfer. Warum blieb dieser Rückgang unbemerkt? Wir können uns heute besser schützen als früher. Aber wir schaffen es nicht, das zu feiern.

SPIEGEL: In Ihrem neuen Buch präsentieren Sie eine ganze Reihe solcher Fragen. Schneiden die Leute immer so schlecht ab?

