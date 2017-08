"Der Stern von Indien" Brexit im Palast

Eine Feier zum 70. Geburtstag ist in der Regel eine harmonische Angelegenheit. Mit Nostalgie blickt der Jubilar auf sein Leben zurück. Die meisten Angehörigen wären wohl ziemlich irritiert, wenn gerade jetzt jemand aus der eigenen Sippe an das Chaos des Anfangs erinnern würde, an alte Familienstreitigkeiten und den Krieg mit dem Nachbarn.

Aber manchmal muss es sein. Für Außenstehende ist so ein Drama ohnehin faszinierend.

Ein Jubiläum also und dazu ein Spielfilm, der keine Hommage sein will; dafür kennt seine Schöpferin die Familie zu gut. "Viceroy's House" - in Deutschland kommt der Film unter dem Titel "Der Stern von Indien" in die Kinos - erzählt von der schweren Geburt zweier Staaten, Indien und Pakistan, die vor 70 Jahren gegründet wurden, im August 1947. In den Hauptrollen als skrupellose, aber überforderte Geburtshelfer: die Briten.

Über Jahrhunderte hinweg hatten sie den indischen Subkontinent ausgebeutet. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wollten sie ihre Kronkolonie so schnell wie möglich loswerden. Eine Art Brexit, nur blutiger und dreckiger, verantwortet von einem Mitglied der königlichen britischen Familie mit einer Vorliebe für weiße Marineuniformen: Lord Louis Mountbatten, ein Urenkel von Queen Victoria, war der "Viceroy of India", der letzte Vizekönig.

