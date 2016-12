Rückkehr der grauen Räuber Ein ganz Lieber, der Wolf

Ziemlich genau zwei Kilometer fährt man in Hannover vom Kasino RP5 zum niedersächsischen Landtag. An diesem Mittwoch im Dezember aber scheinen sich die beiden Häuser auf verschiedenen Planeten zu befinden - obwohl es hüben wie drüben um die gleiche Frage geht: wie gefährlich der Wolf nun wirklich sei.

In der Welt von Wendelin Schmücker ist das Ende nah. Es dräut: das Armageddon der Weidetierhaltung und damit der blühenden Wiesen, der Bienen und Blumen. Des Landlebens, der gemütlichen Dörfer, Bauernhöfe, der freiwilligen Feuerwehr. In Schmückers Welt tobt ein Krieg der Städte gegen das Land. Denn in den Städten leben jene Ökoromantiker, die grün wählen und die Wiederkehr der Wölfe feiern - während diese unbehelligt den Nutztieren der Dörfler an die Gurgel gehen.

In der Welt von Stefan Wenzel läuft es gut für Niedersachsens Tierhalter. Seit das Land verstärkt in Schutzmaßnahmen investiere, habe sich die Lage bei den Wolfsangriffen auf Schafe, Ziegen und Rinder entspannt. Die Zahl der Schäfer habe sogar zugenommen.

Wölfe, das ergaben Kotanalysen, ernährten sich fast ausschließlich von Schalenwild, von Rehen also, Wildschweinen oder Rothirschen. Nur ganz selten lande mal ein Lämmchen auf dem Speisezettel. Ein ganz Lieber, der Wolf. Oder etwa doch nicht?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.