Bahn-Bordrestaurants Der Fluch des Speisewagens

Frankfurt Hauptbahnhof, ICE 70. Das Bordrestaurant ist voll. Von den 24 Sitzplätzen sind nur 3 nicht besetzt. Der Zug kriecht aus dem Bahnhof, aus den Lautsprechern knarzt die Stimme des Zugchefs. "Meine Damen und Herren, besuchen Sie doch unser gastronomisches Angebot", lockt er. "Es sind noch fast alle Plätze frei."

Die Gäste im Speisewagen grinsen sich an. Der Steward schüttelt genervt den Kopf über die Durchsage seines Chefs.

Augenblicke später kommt eine Männergruppe, graue Geschäftsanzüge, schwarze Laptoptaschen, herein. Sie sehen die besetzten Tische und ziehen wieder ab. Auch ein Pärchen macht verärgert kehrt.

Was die verhinderten Gäste nicht erfahren: Die Bierzapfanlage funktioniert nicht; Rindfleischeintopf, Königsberger Klopse, Salate und Ofenkartoffel sind aus. Statt zwei Besatzungsmitgliedern muss heute einer den Laden schmeißen.

Willkommen in der Gastronomiewelt der Deutschen Bahn, eine der größten Verköstigungsketten Deutschlands. 260 ICE-Bordrestaurants gehören dazu, 390 Bordbistro genannte Imbisstheken, neun Logistikzentren, 3000 Mitarbeiter. Satte 1,2 Millionen Euro setzt die Bahn jährlich allein mit Chili con Carne um, 21,9 Millionen mit Kaffee in allen Variationen. Doch trotz aller Superlative: Was sich in den Bordrestaurants Tag für Tag zwischen roten Ledersitzen abspielt, illustriert vor allem die Misere der Deutschen Bahn: das fast täglich gebrochene Versprechen, ein zuverlässiger Dienstleister zu sein.

