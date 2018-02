Schlechte Nachrichten für Pendler Droht Baustopp beim Rhein-Ruhr-Express?

Elke Wagner hatte sich bestens vorbereitet, als sie vor einigen Jahren für sich und ihre Familie ein Einfamilienhaus mit Garten im Stadtteil Angermund vor den Toren Düsseldorfs kaufte. Mehrfach hatte die IT-Spezialistin die Finanzierung prüfen lassen. Ein Architekt hatte die Statik gecheckt. Und auch bei der Aufsichtsbehörde der Deutschen Bahn in Bonn war Elke Wagner vorstellig geworden. Sie wollte wissen, was mit der Bahnstrecke geplant sei, die wenige Meter am Garten ihres Hauses entlangführte.

Wegen Trasse und Lautstärke, beruhigte sie ein Mitarbeiter, solle sie sich keine Sorgen machen. Genau für jenen Abschnitt sei eine Lärmsanierung geplant. Direkt hinter Wagners Garten werde schon bald eine Lärmschutzwand gebaut, die ihr und den anderen Anwohnern in Angermund ruhigere Tage und Nächte bescheren werde.

14 Jahre ist das her, und die Anruferin von damals könnte der Bahn nun erheblichen Ärger bereiten - mit möglicherweise fatalen Folgen für Hunderttausende Pendler in Nordrhein-Westfalen. In Kürze wird Wagner beim zuständigen Verwaltungsgericht eine Klage einreichen. Sie wirft dem Unternehmen vor, eine der meistbefahrenen Bahnstrecken Europas ohne die dafür notwendigen Genehmigungen zu betreiben. Damit drohen nicht nur erhebliche Einschränkungen des aktuellen Bahnverkehrs. Die Bahn liefe zudem Gefahr, dass sich ein weiteres Prestigeobjekt um Jahre verschieben könnte.

Konkret geht es um den sogenannten Rhein-Ruhr-Express (RRX).

