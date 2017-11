Zug der Zukunft So will die Bahn Pendler verwöhnen

Die Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz ist selten eine Vergnügungstour, der Pendleralltag gilt als trist. Doch was ist schlimmer - die verstopfte Straße oder der überfüllte Zug?

Bahnfahren ist grüner und sicherer, Autofahren hat den Charme der Privatsphäre und des direkten Transports von Tür zu Tür. Das einzig Lästige daran, das Fahrzeug selbst steuern zu müssen, werden die Hersteller auch noch abschaffen. Der autonome Pkw, in dem der Fahrer lesen oder schlafen kann, soll bald Realität werden - womöglich eine scharfe Waffe im Konkurrenzkampf mit dem Schienenverkehr: "Das Auto kann dann unseren Systemvorteil adaptieren", fürchtet Jürgen Dornbach, Geschäftsführer der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH.

Der promovierte Finanzwissenschaftler sieht hier ein Problem, das ihn auch dienstlich betrifft. Unter seiner Regie entwickelt das Innovationslabor der Bahn neue Zugkonzepte. Um sich für die fahrerlose Zukunft zu wappnen, haben seine Tüftler einen Pendlerzug als Erlebnisraum geschaffen - und zwar in einem Maße, wie es in einem autonomen Auto niemals möglich wäre. Am 7. November will die Bahn ihren "Ideenzug" in Nürnberg präsentieren.

Was dort gezeigt wird, ist derzeit noch ein begehbares 1:1-Modell eines 27 Meter langen Doppelstock-Waggonkastens aus der Werkstatt der Mockup-Schreinerei Stonner. Das Augsburger Unternehmen ist ein bewährter Kulissenbauer des Schienenverkehrs. Hier entstanden schon die Modelle verschiedener Fahrzeugtypen von S-Bahnen bis zum ICE 4 - aber noch nie ein so unkonventioneller Entwurf.

