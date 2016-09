Neue ICE-Züge Bisschen lahm, aber bildhübsch

Er ist sauber, dieser Zug, noch unbenutzt; man wagt kaum, ihn zu betreten. An den Türen liegen Überzieher für die Schuhe. Innen leuchtet mildes Diodenlicht in wechselnden Farbtönen.

So bunt wird ihn künftig jeder Fahrgast erleben, den neuen ICE: Morgens empfängt er den Reisenden in kühlem Blau und hüllt ihn zu fortschreitenden Tageszeiten in zunehmend warmes Grün und Rot. "Ich habe das am Anfang für Spielkram gehalten", sagt Ulrich Höbel. "Jetzt gefällt es mir wirklich gut."

Höbel ist "Projektmanager ICE4" bei der Deutschen Bahn, ein Ingenieur der Fahrzeugtechnik, der einst Autos konstruieren wollte und nun seit nahezu zehn Jahren die bedeutendste Eisenbahnentwicklung der Republik betreut. Die Bahn spricht vom "zukünftigen Rückgrat des Fernverkehrs".

130 neue Züge sollen in den kommenden sieben Jahren von dem Generalunternehmer Siemens und seinem Hauptlieferanten Bombardier produziert werden.

Es ist der größte Auftrag in der Geschichte des deutschen Personenfernverkehrs; 5,3 Milliarden Euro sind dafür eingeplant.