Die neuen Rentner Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an

An einem warmen Freitagmorgen im Mai fährt um 10.25 Uhr am Morgen ein Zug der Linie 2 in einem Münchner U-Bahnhof ein und bringt die ersten Alten. Die blauen Türen öffnen sich, und auf den Bahnsteig ergießt sich ein Strom von Menschen, die alle um die 65, 66 Jahre alt sind. Sie sind von der Frühjahrssonne gebräunt, sie haken einander unter und ziehen mit leichten Schritten in Richtung Ausgang. Da sind Frauen mit lackierten Nägeln und gefärbtem Haar, da sind Männer in sommerlichem Jackett, Jeanshose und sportlichen Sneakern. Früher nannte man sie "die graue Masse".

Im Zehnminutentakt kommen nun weitere Züge an, Hunderte gut gelaunte Rentner machen sich auf den Weg an einen Ort, an dem sie "Lebensfreude pur" erwarten, "Genuss für alle Sinne" und "außergewöhnliches Erleben", so verspricht es die Broschüre, die sie in der Hand tragen: Es ist der erste Tag auf der größten Alten-Messe in Deutschland.

Die Messe trägt den Namen "Die 66". Wahrscheinlich gibt es keinen Ort, an dem sich besser ablesen ließe, wie sich die Bedürfnisse der Alten in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Und was der Industrie einfällt, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden (oder diese Bedürfnisse zu wecken). Denn die Rentner, die nun in die Hallen A5 und A6 der Münchner Messe pilgern, haben nichts mehr zu tun mit Oma und Opa, die sich Staubsauger an der Tür verkaufen ließen und die Tage mit dem ZDF-Programm hinter Spitzenvorhängen absaßen.

In der alternden Republik leben 70-Jährige, die im Körper von 60-Jährigen stecken, die an entlegene Orte mit schwer buchstabierbaren Namen reisen, die neu heiraten, neue Häuser beziehen, neue Sprachen lernen, ein neues Leben beginnen.

