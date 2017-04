Unternehmen und ihre NS-Vergangenheit Im "Dritten Reich" gute Geschäfte gemacht

Es war ein fürchterlicher Satz, den Fritz ter Meer 1948 sagte, in den Vernehmungen der Alliierten. Es war im IG-Farben-Prozess, in dem der deutsche Manager schließlich wegen Versklavung und Plünderung zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde.

Ter Meer hatte den Aufbau des IG-Farben-Werks in Auschwitz mitverantwortet, bei dem etwa 30.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Seine Verteidigung? Den Zwangsarbeitern sei kein besonderes Leid zugefügt worden, "da man sie ohnedies getötet hätte".

Fritz ter Meer starb 1967. Doch beim IG-Farben-Nachfolger Bayer hielt man über Jahrzehnte ein ehrfürchtiges Gedenken an ihn wach. Noch im Jahr 2006 ließen Aufsichtsrat und Vorstand der Bayer AG an ter Meers Grab in Krefeld einen Kranz aufstellen.

Bereits nach seiner Haftentlassung war er in der Firmenzentrale mit offenen Armen empfangen worden. Das Comeback des Kriegsverbrechers, der den Alliierten die Stirn geboten hatte, beeindruckte und prägte den Konzern über ein halbes Jahrhundert. Doch woher kam diese unverwüstliche Treue? Warum konnten sich verharmlosende Lesarten vom "anständigen Kaufmann" so lange halten und sich Täter zu Opfern stilisieren?

Diese Fragen sind längst nicht abgehakt und auch nicht abschließend beantwortet. Der Politologe Sebastian Brünger hat sie nun zum Anlass genommen, den Umgang deutscher Konzerne mit ihrer NS-Vergangenheit zu untersuchen. Sein lesenswerter Längsschnitt - der erste dieser Art - reicht von 1945 bis in die Gegenwart. Brünger erzählt die Geschichte einer Verdrängung. Er zeichnet das Bild einer prosperierenden Wirtschaft und einer Republik, die Panik hatte, zurückzuschauen, und Jahrzehnte brauchte, um sich den Opfern anzunähern.

