Deutscher beim "IS" Nils D. aus Dinslaken, Kronzeuge - und Folterknecht?

Wenn Nils D. von der Folter beim "Islamischen Staat" (IS) erzählte, schluckten selbst hartgesottene Ermittler. Im Detail schilderte der damals 25-Jährige den Beamten des Landeskriminalamts (LKA) Nordrhein-Westfalen, was er als Mitglied der IS-Spezialeinheit im Gefängnis der syrischen Stadt Manbidsch gesehen hatte.

Gefangene in Kisten, in denen sie nur stehen konnten. Gefangene in noch kleineren Kisten, in denen sie nur hocken konnten. Gefangene an der Decke, aufgehängt an ihren Händen, die hinter ihrem Rücken gefesselt waren. Die Folterknechte schlugen ihre Opfer, schrien sie an, über Stunden. Die Schreie der Gefolterten seien sogar außerhalb des Gefängnisses zu hören gewesen, "bis auf die andere Straßenseite", erzählte Nils D.

Der Mann aus Dinslaken war von Herbst 2013 bis November 2014 in Syrien. Im März 2016 verurteilte ihn das Oberlandesgericht Düsseldorf wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu viereinhalb Jahren Gefängnis.

Die Strafe fiel milde aus, weil Nils D. mit der Justiz kooperierte - und weil das Gericht keine Beweise dafür hatte, dass er gekämpft, jemanden misshandelt oder getötet haben könnte. Wegen guter Führung durfte er sich zuletzt Hoffnung machen, noch im März entlassen zu werden. Doch all dies steht nun infrage. Denn Nils D. soll nicht nur gesehen haben, wie der IS seine Gefangenen quälte. Er soll mitgemacht haben.

