Streit um Beutekunst Wem gehört die Säule vom Kreuzkap?

Im Halbdunkel des ersten Stockwerks im Zeughaus Unter den Linden ragt sie auf. 3 Meter und 54 Zentimeter hoch. Aus verwittertem weißlichem Sand- und Kalkstein. Die Säule vom Kreuzkap ist ein Schmuckstück in der Dauerausstellung im Deutschen Historischen Museum. Das Wappen des Königreichs Portugal ziert die Säule.

Sowohl auf Latein als auch auf Portugiesisch ist folgende Inschrift eingemeißelt: "Seit der Erschaffung der Welt sind 6685 Jahre vergangen, und seit der Geburt von Christus 1485, da hat der erhabenste und allerdurchlauchtigste König Johann der Zweite von Portugal den Befehl gegeben, dass dieses Land entdeckt werde und dass dies Padrão durch Diogo Cão, Ritter seines Hauses, hier errichtet werde."

Solche Wappensäulen ließen die portugiesischen Seefahrer zu Beginn des Kolonialzeitalters bei ihren Entdeckungsfahrten in Afrika und Asien aufstellen, um den Besitzanspruch ihres Königs zu manifestieren. Sie dienten zugleich als Orientierungspunkte für Seefahrer. Das Kreuz aus dem Deutschen Historischen Museum hatte seit 1486 auf einer Landspitze an der Skelettküste im Südwesten Afrikas gestanden.

Der Ort wurde Cabo da Cruz genannt, Cape Cross oder Kreuzkap. Heute ist die Küste Teil Namibias und ein Naturschutzgebiet, in dem sich Jahr für Jahr an die 200.000 Robben der Art Arctocephalus pusillus versammeln. Wie kommt eine portugiesische Säule als wichtiges Exponat in das Deutsche Historische Museum? Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte.

