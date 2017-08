Kofferchaos an deutschen Flughäfen Drei Stunden Wartezeit am Gepäckband

Glaubt man Fremdenverkehrswerbern aus dem norditalienischen Bergamo, ist die Stadt ein ideales Reiseziel. Ihre Kommune sei "ein Wunder aus Kunst und Kultur", schwärmen die Ferienmanager auf ihrer Website, und "mit einem Billigflug von jeder Ecke Europas in zwei oder drei Stunden" erreichbar.

Die Rückreise kann etwas länger dauern. Fast drei Stunden mussten die Passagiere des Ryanair-Flugs FR 5501 von Bergamo nach Hamburg am Samstag vergangener Woche warten, bis sie nach der Ankunft ihre Koffer in Empfang nehmen konnten.

Wie den Italienurlaubern erging es in den vergangenen Wochen und Monaten vielen Reisenden an deutschen Flughäfen. Nicht nur in Hamburg, auch in Berlin, Düsseldorf und Bremen scharten sich Trauben von Menschen um die Gepäckbänder - in der Hoffnung, dass sich endlich etwas bewegt. Außerhalb der Ankunftshallen türmten sich oft angekommene, aber nicht weitergeleitete Koffer und Taschen zu monströsen Bergen. Die hauptamtlichen, bei Flughafentöchtern oder externen Dienstleistern angestellten Verlader waren der Massen nicht mehr Herr geworden.

Nach Aussagen von Airport-Sprechern fehlte es an Personal, besonders in der Ferienzeit. Geeignete Kräfte mit lupenreinem Leumund, reichlich Muckis und der Bereitschaft zu Schichtdienst seien ohnehin schwer zu bekommen, klagten sie. Außerdem seien Gepäcklader überraschend krank geworden. Das mag alles stimmen, greift aber zu kurz. In Wahrheit zeigt das Kofferdebakel exemplarisch, wohin der grassierende Sparwahn der Branche auch in anderen Servicebereichen langfristig führen könnte: geradewegs ins Chaos.

