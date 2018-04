Interview mit Soziologin Warum fühlen sich manche Menschen in Deutschland nicht mehr zu Hause?

Cornelia Koppetsch, 51, ist Professorin an der Technischen Universität Darmstadt und untersucht die Ängste der Mittelschicht und den Aufstieg der Rechtspopulisten.

SPIEGEL: Frau Koppetsch, viele Deutsche scheinen sich im eigenen Land nicht mehr zu Hause zu fühlen. Warum ist das so?

Koppetsch: Wenn sich die Spielregeln einer Gesellschaft verändern, meinen viele Menschen, ihre Handlungsfähigkeit zu verlieren. Sie spüren, dass ihre Ansichten und Verhaltensmuster nicht mehr zu den neuen Umständen passen, und das nimmt ihnen Vertrauen zu sich selbst und in ihre Umgebung. Am Ende fühlen sie sich in ihrem Land nicht mehr geborgen.

SPIEGEL: Was hat sich denn geändert?

Koppetsch: Zahlreiche Entwicklungen haben eine größere Zahl von Menschen spürbar verstört. Dazu gehört, dass Gemeinsinn, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und Prinzipientreue heute weniger zählen als Weltgewandtheit, unternehmerisches Geschick und Flexibilität. Das wirkt auf viele oberflächlich, und der Eindruck entsteht, dass jeder für sich allein sorgen muss.

SPIEGEL: Können Sie das konkreter an politischen Entwicklungen festmachen?

