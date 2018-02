Diät Die verblüffende Heilkraft des Fastens

ES GESCHAH am dritten Fastentag. Morgens wachte Birgit Schützeberg, 50, auf und fühlte zum ersten Mal seit zwei Jahren: nichts. Kein Pochen in den Fingern, kein Ziehen im Nacken. Auch die Fußknöchel waren über Nacht abgeschwollen. Unfassbar für eine Frau, für die jeder Tag nur noch Schmerz war. Wochenlang hatten fehlgesteuerte Immunzellen ihre Gelenke attackiert. Nach der ersten Angriffswelle war die nächste gekommen und wieder die nächste. Gnadenlos.

Ihr Arzt verschrieb zusätzlich zu ihren normalen Medikamenten noch Ibuprofen und Cortison, hoch dosiert. Doch nichts konnte die aggressiven Zellen aufhalten.

Um die Belagerung zu durchbrechen, brauchte Schützeberg Verstärkung. Deshalb sitzt sie nun hier: Zimmer EH26 in der Klinik für Naturheilkunde am Knappschaftskrankenhaus in Essen-Steele. Seit fünf Tagen hat sie keine feste Nahrung angerührt; nur Brühe, Saft, Wasser und Tee geschlürft. Die Taktik heißt: Fasten gegen ihre rheumatoide Arthritis. Kontrolliert und unter ärztlicher Aufsicht.





Gesund durch Fasten

Seit Jahrhunderten schreiben Ärzte und Philosophen dem Fasten eine besondere Heilkraft zu. "Statt Medizin zu nehmen, faste heute lieber", empfahl der antike griechische Schriftsteller Plutarch. Die Zahl der wissenschaftlichen Studien zum Thema wächst, und nun lassen sie erkennen, inwiefern auch Schulmediziner das Fasten künftig wie eine bewährte Medizin verschreiben könnten.

