Kulturgeschichte der Diät Der ewige Kampf gegen das Fressen

Dieser Beitrag wurde erstmals im SPIEGEL 40/2016 veröffentlicht

Die Sehnsüchte unserer Zeit spiegeln sich im Edelstahl der Espressokannen von Bialetti, in den Induktionskochfeldern, den frei stehenden Dunstabzugshauben, dem Thermomix, über den so viel geschrieben wurde. Aber das wahre Symbol der Gegenwart ist der Spiralschneider, der seit einigen Jahren mit Selbstverständlichkeit in so vielen Küchen steht und keine tausend Euro kostet, sondern 36,90 Euro inklusive austauschbaren Messereinsätzen und rutschfesten Saugfüßen für optimalen Stand.

Man kann mit dem Spiralschneider Gemüse in Form von Nudeln schneiden, zum Beispiel Zucchini. Statt Spaghetti sagt man dann Zucchetti. Ein Teller Zucchetti enthält viel weniger Kalorien als ein Teller Spaghetti und viel weniger Kohlenhydrate. Und daher kommt wohl der Erfolg des Spiralschneiders: Er kann alles zu Nudeln machen. Man isst also Nudeln ohne Nudeln. Oder: ohne Kohlenhydrate.

Es gibt Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Kohlenhydrate essen; in Frauenplattformen steht, dies betreffe etwa die Hälfte aller Frauen. Deswegen hat eine Frauenzeitschrift einen Begriff dafür erfunden: "carb guilt". Carb ist die Abkürzung für Carbohydrates, das englische Wort für Kohlenhydrate. Guilt, Schuld. Woher kommt das nur?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.